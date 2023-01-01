Максим Артамонов Бывшего гендиректора «Порта Пермь» обвинили в растрате более 1 млрд рублей В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Следователи ГСУ краевого главка закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ОАО «Порт-Пермь». Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи считают, что с декабря 2009 по ноябрь 2012 года обвиняемый, занимая пост гендиректора грузового порта, растратил вверенное ему имущества. В эти годы предприятием руководил Марек Кинцл. В частности, по его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки и расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб от этих действий превысил 1 млрд руб.

В ходе расследования уголовного дела фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила Ирина Волк.

Напомним, в конце сентября Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам по делу ОАО «Порт Пермь». Надзорный орган хотел оспорить судебный акт 2009 года, в котором речь шла о признании незаконным решения Росимущества, отказавшего обществу в выкупе линий электропередачи, трансформаторных подстанций и тепловых сетей.

По мнению прокуратуры, вынося решение, суд не знал, что это имущество в итоге окажется в руках иностранцев. Однако суд установил, что иностранные инвесторы начали контролировать пермский порт в июле 2010 года, а оспариваемое решение вынесли 22 июня 2009 года.

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