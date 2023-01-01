Елена Синица Прокуратура не смогла оспорить решение суда о приватизации имущества порта «Пермь» Арбитражный суд Пермского края отказал надзорному органу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам по делу ОАО «Порт Пермь». Надзорный орган хотел оспорить судебный акт 2009 года.

В том акте речь шла о признании незаконным решения Росимущества, отказавшего обществу в выкупе линий электропередач, трансформаторных подстанций и тепловых сетей. По мнению прокуратуры, вынося решение, суд не знал, что это имущество в итоге окажется в руках иностранцев, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Суд установил, что иностранные инвесторы начали контролировать пермский порт в июле 2010 года, а оспариваемое решение вынесли 22 июня 2009 года.

АО «Порт Пермь» (правопреемник одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками.

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