В ближайшие часы на Прикамье обрушится ураган «Эдгар» Объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в публикации в 15:30 по пермскому времени, в ближайшие три часа в регионе начнётся очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквал 22-27 м/с. В какие-то районы непогода придёт вечером 21 июня.

В гидрометцентре уточнили, что в основном значительное ухудшение погодных условий ожидается в западных и северных районах Прикамья.

Напомним, надвигающийся на край холодный фронт - это тот самый ураган «Эдгар», который 20 июня вызвал сильный шквал в Москве и области. СМИ сообщили о двух погибших, десятках раненых. Улицы были затоплены, повалены тысячи деревьев.

В ГИС-Центре ПГНИУ успокаивают, что таким разрушительным, как в столичном регионе, ураган уже не будет, так как по мере движения на восток он ослаб.

Наибольшую активность фронта синоптики госуниверситета предсказывают над Коми-Пермяцким округом.

Краевое МЧС в период грозы и града рекомендует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. В связи с сильными порывами ветра — не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и не оставлять рядом с ними личный автотранспорт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.