Алёна Бронникова МЧС Прикамья предупреждает о грозе с градом и порывистом ветре 21 июня Жителям рекомендуют воздержаться от прогулок в период грозы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По данным Пермского ЦГМС, в конце рабочей недели регион ожидают неблагоприятные метеорологические явления. Вечером 20 июня и ночью 21 июня местами по Пермскому краю возможны кратковременные дожди, грозы и туман.

Согласно прогнозам синоптиков, днём в пятницу, 21 июня, на территории региона ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами пройдут сильные дожди, ливни и град. Порывы ветра при грозе могут достигать 17-22 м/с.

Краевое МЧС в период грозы и града рекомендует воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. В связи с сильными порывами ветра — не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и не оставлять рядом с ними личный автотранспорт.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными, предупредить о прогнозируемых погодных явлениях родных и близких.

Ранее жители Верещагино рассказали о сильных ливнях и шквале 19 и 20 июня. По данным синоптиков, в городе выпало 44 мм осадков. В небе над Очёром 19 июня было замечено редкое атмосферное явление — грозовой воротник (или шквальный ворот), который считается одним из главных признаков бурь и ураганов. О каких-либо последствиях этого явления не сообщалось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.