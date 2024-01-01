Над Пермским краем образовался шквальный ворот из облаков Поделиться Твитнуть

Шквал в Очёре / фото: тг-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"

В среду, 19 июня, в небе над Очёром в Пермском крае замечено редкое атмосферное явление — грозовой воротник (или шквальный ворот). Снимки публикует telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Шквальный ворот считается одним из главных признаков бурь и ураганов, которые опасны сильными ветрами и дождями. Он образуется из-за того, что в грозовом фронте сталкиваются холодный и тёплый воздух, двигаясь в разных направлениях (тёплый воздух поднимается вверх, а холодный уходит вниз), происходит процесс скручивания облаков, и тучи приобретают причудливый и пугающий вид.

Грозовой воротник также сопровождается скачками давления у поверхности Земли, при этом смерчи в таких облаках не образуются.

О каких-либо последствиях шквального ворота очёрцы не сообщают.

Ранее жители Верещагино рассказали о сильных ливнях и шквале 19 и 20 июня. По данным синоптиков в городе вылилось 44 мм осадков. Жители Верещагино делились впечатлениями о разгуле стихии, публиковали фотографии залитых огородов. «Уже пожалели, что посадили картошку, а не рис», — рассказывали горожане. Ветер достигал 21 м/с. В некоторых районах пропало электричество.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.