Из-за ливня в Верещагино Пермского края затопило огороды и пропал свет Шквалы и дожди фиксировались в Чёрмозе, Лысьве, Гайнах и Косе Поделиться Твитнуть

В Верещагино затопило огороды / фото: Александр Поздняков

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За среду, 19 июня, и минувшую ночь на ряде метеостанций края были отмечены сильные ливневые дожди и шквалы. Больше всего осадков вылилось в Верещагино — 44 мм, в том числе 32 мм за день и 12 мм за ночь; также был отмечен шквал — порывы ветра достигали 21 м/с, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Жители Верещагино делятся впечатлениями о разгуле стихии, публикуют фотографии залитых огородов. «Уже пожалели, что посадили картошку, а не рис», — рассказывают горожане. В некоторых районах пропало электричество, где-то свет не дали до сих пор.

Шквал и сильный дождь вчера фиксировались в Чёрмозе между 17.00 и 20.00. Там скорость ветра достигала 24 м/с, выпало 15 мм осадков. За ночь 28 мм осадков вылилось в Лысьве и 24 мм в Гайнах и Косе. Данных об ущербе пока нет.

Сегодня, 20 июня, в течение дня сильные дожди и грозы, но без шквалов и града, продолжатся на севере и востоке края, в первой половине дня — в центральных районах, на юге и на западе будет, в основном, без осадков. Ожидаемая температура воздуха в зоне дождей днём +18...+22˚, на юго-западе и западе до +24...+26˚, в Перми до +24˚.





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