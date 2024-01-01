Ураган «Эдгар» доберётся до Пермского края к середине дня 21 июня Самые сильные ливни и грозы ожидаются в Коми-Пемряцком округе Поделиться Твитнуть

Холодный фронт (или ураган «Эдгар»), который 20 июня вызвал сильный шквал в Москве и области, доберётся до границ Пермского края к середине дня 21 июня. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Синоптики успокоили: таким разрушительным, как в столичном регионе, ураган уже не будет, так как по мере движения на восток он будет размываться.

Наиболее активно фронт проявит себя над Коми-Пермяцким округом, где днём ожидаются сплошные ливни, грозы и умеренные шквалы до 17-22 м/с. Далее к востоку грозы тоже возможны, но будут уже более изолированными.

Первая половина дня пятницы ожидается малооблачной и тёплой. Воздух прогреется до +25...+28˚ по краю и до +27˚ в Перми. К вечеру грозы возможны и в краевом центре, но они будут не повсеместными.

Напомним, 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар» с сильной грозой, ливнем и шквалистым ветром. СМИ сообщили о двух погибших и десятках раненых. Улицы были затоплены, повалены сотни деревьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.