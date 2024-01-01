Экс-депутата заксобрания Прикамья Алексея Инюткина исключат из комиссии по ГЧП Вместо него комитет по бюджету предложил другую кандидатуру Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Алексей Инюткин, досрочно снявший с себя полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края, будет исключён из состава межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП) и реализации концессионных соглашений региона. Вместо него комитет по бюджету, куда входил депутат, выдвинул другую кандидатуру.

Как сообщила председатель комитета краевого парламента по бюджету Елена Зырянова, в адрес комитета поступило письмо от и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александра Смертина. Он предложил актуализировать состав комиссии и заменить кандидатуру Инюткина.

«Учитывая определённую загрузку всех членов комитета, профессиональную направленность, образовательный статус, хочу сделать предложение направить в состав комиссии от нашего комитета Ирека Хазиева. Он имеет экономическое образование, является председателем АНО "Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае", имеет опыт работы по реализации социально-значимых проектов, тесно взаимодействует с исполнительными органами власти», — сообщила глава комитета.

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Зырянова пожелала Хазиеву активно представлять позицию комитета по бюджету в данной комиссии.

Напомним, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин в мае досрочно сложил с себя полномочия в связи со сменой места работы. Довыборы по округу № 20, который он курировал, состоятся в сентябре.

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