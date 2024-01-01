Довыборы в заксобрание Прикамья будут проходить три дня Избиратели смогут отдать свой голос за кандидатов 6, 7 или 8 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательной комиссией Пермского края принято решение о проведении трёхдневного голосования на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края по округам №12 и 20. «Избиратели смогут отдать свой голос за кандидатов 6, 7 или 8 сентября», — пояснили в крайизбиркоме.

Что касается решения о количестве дней голосования на 26 муниципальных выборах, то оно будет приниматься после назначения кампаний, решение должно быть принято не позднее 19 июня.

«Трёхдневное голосование для Пермского края за четыре года уже стало традиционным. Возможность выбора одного из трёх дней голосования удобна, прежде всего, избирателям, а выборы проводятся именно для них», — отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Напомним, мандат парламентария ЗС Прикамья по округу №12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова. Мандат по округу №20 принадлежал Алексею Инюткину, который добровольно сложил с себя полномочия.

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