Депутат Заксобрания Пермского края попросил снять с него полномочия Депутатские полномочия Алексея Инюткина прекращаются с 24 мая Поделиться Твитнуть

Алексей Инюткин

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин попросил снять с него депутатские полномочия. Заявление парламент рассмотрел и одобрил на пленарном заседании 23 мая.

«Прошу поддержать моё заявление о досрочном прекращении полномочий с 24 мая 2024 года. Благодарен каждому из вас за поддержку, критику, реализацию идей и за все совместные проекты», — сообщил он.

В декабре 2023 года сообщалось, что Алексей Инюткин переходит на работу директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» в ПАО «Ростелеком», офис которого находится в Екатеринбурге. Накануне пленарки стало известно, что в связи с переездом депутат написал заявление о досрочном сложений полномочий.

Алексей Инюткин работал корреспондентом в печатных СМИ и на телевидении, преподавал в Югорском государственном университете. В 2016 году возглавил пресс-службу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а в 2019-м — Центр общественных связей компании. В апреле 2021 года его назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью, а осенью того же года — избрали депутатом краевого парламента по одномандатному округу № 20. В сентябре 2023-го он перешёл на работу в ЗС на постоянную основу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.