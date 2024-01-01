Депутат ЗС Прикамья Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий Его заявление рассмотрят на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Алексей Инюткин

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин написал заявление о досрочном сложений депутатских полномочий. Причиной стал переезд в другой регион.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», документ рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента 23 мая. Пока заявление в повестке, опубликованной на сайте кабинета депутата, не отражено.

В конце прошлого года стало известно, что Алексей Инюткин устроился директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» в ПАО «Ростелеком», офис которого находится в Екатеринбурге. Отмечалось, что после назначения на новую должность он планирует продолжить депутатскую деятельность, но написал заявление о прекращении работы в качестве депутата краевого парламента на постоянной, профессиональной основе.

Алексей Инюткин окончил Самарский государственный университет по специальности «журналистика». После этого работал корреспондентом в печатных СМИ Самарской области, на телевидении в Ханты-Мансийском АО — Югре, а также преподавал в Югорском государственном университете. В 2016 году стал руководителем пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а в 2019-м — начальником Центра общественных связей компании. В апреле 2021 года его назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью, а осенью того же года — избрали депутатом краевого парламента по одномандатному округу № 20. В сентябре 2023-го он перешёл на работу в ЗС на постоянную основу.

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