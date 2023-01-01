Максим Артамонов
Депутат заксобрания Прикамья получил должность в «Ростелекоме»
Алексей Инюткин станет директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал»
Депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин стал директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком», офис которого находится в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Занимавшая до него этот пост Ирина Щенникова трудоустроилась в «Теле 2» в Москве.
После назначения на новую должность Инюткин планирует продолжить депутатскую деятельность, но написал заявление о прекращении работы в качестве депутата краевого парламента на постоянной, профессиональной основе.
Напомним, в сентябре стало известно, что Алексей Инюткин будет работать на постоянной основе в ЗС.
Алексей Инюткин окончил Самарский государственный университет по специальности «журналистика». После этого работал корреспондентом в печатных СМИ Самарской области, на телевидении в «Югорском информационно-издательском центре», ТВ «Югра», в телекомпании «Спектр» медиа-холдинга «Западная Сибирь», а также преподавал в Югорском государственном университете.
В 2016 году он стал руководителем пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а в 2019-м — начальником Центра общественных связей компании. В апреле 2021 года его назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью.
В сентябре 2021 года Инюткин был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу № 20.
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