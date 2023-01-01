Максим Артамонов Депутат заксобрания Прикамья получил должность в «Ростелекоме» Алексей Инюткин станет директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» Поделиться Твитнуть

Алексей Инюткин

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Инюткин стал директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком», офис которого находится в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Занимавшая до него этот пост Ирина Щенникова трудоустроилась в «Теле 2» в Москве.

После назначения на новую должность Инюткин планирует продолжить депутатскую деятельность, но написал заявление о прекращении работы в качестве депутата краевого парламента на постоянной, профессиональной основе.

Напомним, в сентябре стало известно, что Алексей Инюткин будет работать на постоянной основе в ЗС.

Алексей Инюткин окончил Самарский государственный университет по специальности «журналистика». После этого работал корреспондентом в печатных СМИ Самарской области, на телевидении в «Югорском информационно-издательском центре», ТВ «Югра», в телекомпании «Спектр» медиа-холдинга «Западная Сибирь», а также преподавал в Югорском государственном университете.

В 2016 году он стал руководителем пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а в 2019-м — начальником Центра общественных связей компании. В апреле 2021 года его назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью.

В сентябре 2021 года Инюткин был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу № 20.

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