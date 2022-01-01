Елена Синица Депутата ЗС назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» Ранее Алексей Инюткин был начальником Центра общественных связей компании Поделиться Твитнуть

Алексей Инюткин

perminfo.com

Депутат краевого парламента Алексей Инюткин назначен заместителем гендиректора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Пермь». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе компании «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.

Ранее эту должность занимала Алёна Булатецкая. Сейчас её назначили заместителем гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» по управлению персоналом.





Алексей Инюткин окончил Самарский государственный университет по специальности «Журналистика». Затем работал корреспондентом в печатных СМИ Самарской области.





С 2011 по 2016-й работал на телевидении в «Югорском информационно-издательском центре», ТВ «Югра», в телекомпании «Спектр» Медиа-холдинга «Западная Сибирь». Также преподавал в Югорском государственном университете.





В 2016 году занял должность руководителя пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2019-м стал начальником Центра общественных связей компании.





В сентябре 2021 года был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу №20.

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