Алёна Бронникова Алексей Инюткин будет работать в Заксобрании Прикамья на постоянной основе Постановление было принято на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Заксобрания Пермского края, заместитель генерального директора по связям с общественностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин будет работать на постоянной профессиональной основе в парламенте. Коллеги поддержали соответствующее постановление на пленарном заседании.

В повестку этого же заседания был внесён и проект постановления о внесении в список депутатов, работающих на постоянной основе, серебряного призёра Олимпийских игр по санному спорту Альберта Демченко. Депутаты утвердили решение о его переводе на постоянную ставку.

Альберт Демченко пополнил состав краевого Заксобрания по итогам сентябрьского голосования на довыборах по одномандатному избирательному округу № 17. Он выдвигался от партии «Единая Россия».

Алексей Инюткин окончил Самарский государственный университет по специальности «Журналистика». Затем работал корреспондентом в печатных СМИ Самарской области, работал на телевидении в «Югорском информационно-издательском центре», ТВ «Югра», в телекомпании «Спектр» Медиа-холдинга «Западная Сибирь» и преподавал в Югорском государственном университете.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2016 году он занял должность руководителя пресс-службы. В 2019-м стал начальником Центра общественных связей компании. А в апреле 2021 года его назначили заместителем гендиректора по связям с общественностью.

В сентябре 2021 года Алексея Инюткина избрали депутатом краевого парламента по одномандатному округу №20.





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