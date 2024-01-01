КСП Прикамья обязала минкульт вернуть в бюджет неиспользованные средства гранта Субсидия была выделена на реализацию мероприятий к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края представила депутатам комитета регионального заксобрания по бюджету отчёт о проверке расходования гранта для организации мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми. Доклад был представлен на заседании 19 июня.

Порядок предоставления гранта из краевого бюджета в форме субсидии на подготовку юбилейных мероприятий был утверждён в 2021 году. Главным распорядителем средств является минкульт, исполнителем — АНО «Агентство новых технологий». Согласно утверждённому порядку ведомство ежегодно получало грант для организации мероприятий к юбилею Перми, общая сумма составила около 512,3 млн руб. Фактическое исполнение составило 94% уточнённых ассигнований с учётом остатков, сложившихся в 2021 и 2022 годах.

В 2022 году была утверждена событийная линейка, в которую вошло девять мероприятий. Из них АНО реализовало всего четыре: новогоднее семейное шоу «300 лет Перми», Первая телевизионная лига КВН, летний фестиваль «Город встреч» и Акселератор общественных проектов и частных инициатив. Позже в линейку вошли «Маршруты Перми», а нереализованные мероприятия — исключены. Министр культуры Прикамья Алла Платонова объяснила, что это связано с изменениями состава команды Агентства в ходе реализации проекта, руководства, а вместе с тем и подходов. При этом она отметила, что два из указанных мероприятий по сути являются одним событием, « Искусство в общественных пространствах» включало в себя благоустройство города, которое было организовано другими способами, а Форум креативных индустрий был проведён.

В ходе проверки КСП выявила ряд нарушений, в том числе сроков предоставления гранта в 2022 году, отсутствие контроля за соблюдением сроков предоставления отчётов и достоверности данных, отсутствие отчётов о наличии остатков средств при планировании расходов на новый финансовый год. Также министерство при заключении соглашения с АНО не включило обязательное условие о запрете на привлечение получателем субсидий иных лиц для решения организационных вопросов. В результате чего Агентство привлекало к решению организационных вопросов сторонних лиц, сумма таких расходов составила 7,5 млн руб. По мнению КСП, это не является эффективным расходованием средств.

Кроме того, нарушив порядок предоставления грантов и заключённого соглашения, балансовая комиссия неправомерно разрешила АНО расходовать неиспользованный остаток средств за предыдущий год на зарплаты работников в 2022 году. При этом объём финансового обеспечения полностью формировал фонд оплаты труда на 2022 год. Сумма составила 314,4 тыс. руб. КСП предложила ведомству принять меры по возвращению средств в бюджет до 15 июля 2024 года. На данный момент сумма возвращена в полном объёме.

По словам представителей КСП, в целом все показатели были достигнуты, в ряде случаев перевыполнены. Алла Платонова добавила, что частично замечания ведомства были устранены, а с частью выразила несогласие, в том числе о нерациональном использовании средств для привлечения третьих лиц. Она отметила, что гораздо эффективнее при подготовке масштабных событий нанимать на короткий срок сторонних специалистов для решения отдельных вопросов, чем содержать их в штате и нести гораздо большие расходы.

В марте КСП Прикамья сообщала о выявленных нарушениях при расчётах расходов центра кинопроизводства на текущий год. В частности, в состав расходов вошли средства на оплату услуг привлечённых со стороны бухгалтера и юриста, а в рамках субсидии уже были учтены расходы на зарплаты штатных специалистов. Ведомство отмечало, что такого рода нарушения могут привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

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