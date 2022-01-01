Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское «Агентство новых технологий» осталось без руководителя Кандидатура преемника Веры Цыпуштановой пока неизвестна Поделиться Твитнуть

Вера Ципуштанова

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», свою должность покидает директор АНО «Агентство новых технологий» Вера Цыпуштанова. Причина — истечение срока контракта, который не был продлён учредителем — краевым минкультом.

«Агентство новых технологий», более известное как Проектный офис Завода Шпагина, курирует деятельность и реконструкцию культурного пространства «Завод Шпагина», подготовку к празднованию юбилея Перми, а также пермскую команду КВН.

По нашей информации, на должность директора уже есть кандидат, однако его имя пока не обнародуется.

Кадровые изменения в проектном офисе могут быть связаны с началом деятельности столичной команды, которая, как мы уже сообщали, займётся разработкой концепции и архитектурного решения Завода Шпагина.

Как выяснилось недавно, та же команда будет курировать и подготовку к юбилейным событиям. Как сообщил «Коммерсант-Прикамье», в ближайшее время Наталья Галкина, руководитель проектной группы Завода Шпагина, будет назначена заместителем председателя оргкомитета «Пермь-300» (председателем которого является губернатор Дмитрий Махонин). По нашей информации, вместе с Галкиной в команду подготовки к «Перми-300» войдёт и компания horovod.space, которая занимается созданием маркетинговой концепции Завода Шпагина.

Формированием событийной линейки будущего юбилея, как уже сообщили ряд сетевых СМИ и телеграм-каналов, занимается Мария Кубланова — известный российский театральный деятель, автор и арт-директор более 30 театральных фестивалей, многолетняя соратница Эдуарда Боякова, в бытность Боякова художественным руководителем МХАТа была его заместителем. В Перми культурный менеджер проводила фестивали «Текстура» и «Большая перемена».

Мария Кубланова сообщила «Новому компаньону», что будет выполнять функции программного директора юбилейных событий, не занимаясь их непосредственным продюсированием. По её словам, было решено предъявить общественности линейку культурных событий юбилея сразу после окончания Дягилевского фестиваля.

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