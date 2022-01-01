Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Следующая остановка — Станция культуры Что думают эксперты о смене концепции и названия культурного пространства «Завод Шпагина» Поделиться Твитнуть

Напомним вкратце предысторию. О планах краевых властей превратить территорию завода «Ремпутьмаш», в народе более известного как завод Шпагина, в культурное пространство впервые заговорили в сентябре 2017 года при губернаторе Максиме Решетникове. Первым делом территорию стали рассматривать для размещения Пермской художественной галереи, затем возникла идея «культурного кластера», и в качестве консультантов и потенциальных разработчиков были приглашены эксперты из ЦСИ «Винзавод» во главе с Софьей Троценко.

Далее команды разработчиков сменялись неоднократно: большую работу проделало бюро Сергея Чобана SPEECH (от их мастер-плана остался проект нового здания Пермской художественной галереи, который, судя по всему, будет реализован с некоторыми новациями); зонированием территории занималась команда бюро «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга; своими идеями активно делились архитектор Геннадий Воженников и режиссёр Владимир Гурфинкель, и у обоих были определённые шансы на участие в проекте.

При новом губернаторе Дмитрии Махонине сменился региональный оператор проекта: если раньше функции управления реконструкцией завода Шпагина делили краевые минстрой и минкульт, то сейчас «у руля» встал Фонд развития Пермского края. Он пригласил очередных разработчиков концепции — московские компании horovod.space и WowHaus, возглавила работу Наталья Галкина. Сейчас команда уже завершила разработку концепции культурного пространства, которое получило название «Станция культуры», и готовится презентовать его пермякам.

По мере смены операторов и проектировщиков менялись и приоритеты, положенные в основу концепций. Изначально планировалось создать место культурного досуга, находящееся «на иждивении» краевого бюджета и привлекающее за счёт бесплатных событий до 1 млн посетителей в год. Сейчас же речь идёт о безубыточности проекта, соответственно, меняется наполнение пространства: первоначально здесь создавался музейный кластер с тремя «якорями» — Пермской художественной галереей, Музеем современного искусства PERMM (планировалось его размещение в здании «Литера А») и Музеем пермского периода; сначала отпал PERMM (сейчас «Литера А» готовится к превращению в Дом музыки «Дягилев»), а затем и палеонтологический музей — его пространство займёт киноцентр, более прибыльное начинание. Кроме того, планируется размещение разнообразных стартапов, кафе, хостелов, бутиков и других коммерчески оправданных резидентов.

Как, судя по разрозненным и большей частью неофициальным данным, будет выглядеть «Станция культуры» в случае реализации новейшей концепции?

«Точка кипения» в цехе №4 останется на своём месте (этот объект уже сдан).

Самый большой объект — цех №5 («буква Ш») будет состоять из трёх основных сегментов: трансформируемого концертно-театрального зала — в этом пространстве проходил концерт закрытия Дягилевского фестиваля 2019 года; в центральной части здания — киноцентр, затем пространство для офисов, бутиков и мастерских. В пристроях к цеху №5 разместятся малый театральный зал, кафе, хостел и «Союзмультпарк» (парк интерактивных развлечений по мотивам советских мультфильмов) в большом пространстве «Литера Д», где проходила вечеринка закрытия Дягилевского фестиваля 2021 года, а Театр-Театр показывал своего «Раскольникова».

В стоящей поодаль «Литере А» разместится Дом музыки «Дягилев», параллельно ему ближе к Каме будет построено новое здание Пермской галереи, а за ним в сторону Мотовилихи расположится депо детской железной дороги в историческом «корпусе Грина» (вопреки сообщениям некоторых СМИ, он вовсе не снесён).

Как относятся к этим изменениям эксперты, так или иначе имеющие отношение к «Заводу Шпагина» и его будущему?

Алёна Семерикова-Волкова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» (привлекалась в качестве эксперта при разработке концепции киноцентра):

— Не я выбирала название «Станция культуры», но, по-моему, это прикольная, классная история! Для города важно, чтобы существовало место, где собраны культурные акценты, и надо, чтобы пермяки знали, где это место.

Киноцентр, который планируется в составе «Станции культуры», прежде всего закроет потребности в павильонных съёмках. Часто бывает, что съёмочные группы находят в Пермском крае места для натурных съёмок, но не могут организовать съёмки в помещениях. А здесь можно будет создать хоть космическую станцию благодаря возможности съёмок на «зелёнке» с последующей дорисовкой.

Павильон будет трансформируемый, с одной стеклянной стеной, так что посетители «Станции культуры» смогут наблюдать за съёмками, если режиссёр будет не против.

В составе киноцентра также будут мастерские для постпродакшена — можно будет в Перми снимать фильмы «под ключ», а необходимых специалистов мы быстро обучим. Кроме того, здесь будут офисы, которые «Станция культуры» будет сдавать в аренду под пермские представительства кинокомпаний-мейджоров.

Нам также очень подходит, что планируется организация хостела и кафе — приезжим киношникам надо будет где-то жить и питаться.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра (привлекался в качестве консультанта при разработке концепции трансформируемого концертно-театрального зала):

— Не могу так сразу привыкнуть к названию «Станция культуры», надо его обдумать, переспать с ним, что ли. Название «Завод Шпагина» мне нравится больше; но, с другой стороны, с этим названием связано много негатива — закрытие завода, несколько неудачных, отменённых проектов… Может быть, смена названия позволит удачно перезапуститься?

В остальном в концепции много симпатичного. Прежде всего, она закрывает огромную пустую нишу детских развлечений: «Союзмультпарк», детская железная дорога, а если будет ещё Музей горного дела (проект разрабатывается Горным институтом УрО РАН при поддержке «Уралкалия». — Ред.), то здесь можно будет проводить с детьми целый день и неоднократно возвращаться. Если благодаря Дому музыки «Дягилев» в Перми будет больше концертов Теодора Курентзиса — это тоже огромный плюс. Хорошо, что учтена сервисная составляющая: если планируешь прийти на целый день, да ещё с детьми, то необходимо где-то пообедать, купить мороженое.

С другой стороны, есть ряд вопросов к логистике. Где разместить все эти сотни автомобилей, как добраться на общественном транспорте и, главное, как развести потоки, когда «дневная смена» с детьми будет уходить с территории «Завода Шпагина», а в это время пойдёт публика на вечерний концерт? Люди могут наткнуться на транспортные и логистические препятствия и уйти, а вернуть разочаровавшихся очень непросто.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— «Станция культуры»? Детский сад… Так ребрендинг не проводится.

Со мной команда разработчиков не встречалась, не беседовала. Они приходили в галерею, но только прошли по залам. У меня много вопросов по поводу этой концепции. Будут ли в пространстве «Завода Шпагина» предусмотрены площадки для больших городских событий? Будут ли вообще проводиться такие события, будут ли они бесплатными?

Очень огорчает отказ от размещения Музея пермского периода. Для него на «Заводе Шпагина» место идеальное — ведь там находятся выходы тех самых геологических слоёв. Тропа Мёрчисона на территории бывшего завода стала бы прекрасным дополнением к музейной экспозиции. Нам очень жаль, что мы остаёмся в одиночестве среди кафе и коворкингов: предыдущая концепция была сильна тем, что подразумевала возможность сотрудничества нескольких музеев, создания синергетического эффекта от совместной деятельности.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— Довольно сложно давать оценку, поскольку проект я не видела и реагирую на отрывочные сведения.

Название проекта «Станция культуры» довольно приятное: мы же любим культуру, но с точки зрения маркетинга слишком нейтральное; в последние годы креативные кластеры в бывших заводских пространствах всё же старались сохранять имя завода в названии, это подчёркивает специфику места и создаёт возможности интерпретации и поддержки локального промышленного наследия. Из самых известных примеров можно вспомнить «Винзавод», «Севкабельпорт», FLACON, «Хлебозавод», «Арма», «Красный Октябрь».

Я сочувствую коллегам из Пермского краеведческого музея, так как именно на «Заводе Шпагина» Музей пермского периода имел возможность прямого выхода к геологическим разрезам, которые открываются на склонах территории завода. С другой стороны, тенденция разрушения идеи музейного кластера началась уже на стадии вычёркивания PERMM из первоначальной концепции; пару лет подряд мы вообще не понимали, что же в итоге вообще сложится на «Заводе Шпагина». Это грустно, но неудивительно: это органические процессы пермского проектирования, когда мы просто ходим нон-стоп по кругу много раз.

Что касается идеи возвращения бизнес-составляющей — она очень правильная, потому что ровно с этого начались разговоры на старте проектирования, это возможность включить в проект инвесторов и снять бремя с бюджета. Другое дело, что это должен быть бизнес, способный создавать адекватный альянс с Пермской художественной галереей.

Сергей Чобан, архитектор, глава бюро SPEECH, автор первоначальной концепции «Завода Шпагина»:

— Ориентироваться в проекте развития этого пространства на бизнес-составляющую — это в принципе правильно: можно много напланировать, но на какие деньги всё это реализовывать и содержать, если нет источников дохода? Это очень разумный подход, но тогда при чём здесь новое название — «Станция культуры»? Название должно отражать суть проекта.

Старое название было хорошо ещё и тем, что хранило память этого места. Для меня принципиально важно сохранение исторического промышленного наследия, и не только архитектурного. Сохранить максимальное количество исторических субстанций — необходимое условие, а насыщение этого места функциями — это уже вопрос бюджетирования, его нельзя администрировать, должен быть естественный бизнес-процесс.

Я бы не стал относиться к изменениям концепции с точки зрения насыщения объектами как к драме. Важно построить новое здание для Пермской галереи и сохранить исторический ландшафт. А в остальном… Может быть, стартапы и кафе действительно здесь более разумно разместить, чем ещё один большой музей.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея (привлекалась для разработки проекта Музея пермского периода, от которого в итоге решено было отказаться):

— Мы пока не видели официального, подписанного губернатором варианта планировки «Завода Шпагина», в котором нет Музея пермского периода, хотя анонсы новой концепции освоения заводской территории перечисляют резидентов, и нас среди них нет. Значение пермского геологического периода велико в истории развития региона, актуально и сейчас. Научная концепция нового музея как раз призвана «распаковать» эти смыслы с опорой на музейные коллекции, показать мощь и ресурсность Пермского края. Тема содержит огромный потенциал для продвижения внутреннего туризма. Сомнений в необходимости масштабирования палеонтологического и природно-геологического наследия нет. Вопрос в новом месте размещения музея «Пермский период».

В целом новая концепция и название отторжения не вызывают, но и восторга тоже. Прежняя концепция обосновывала сосредоточение разноформатных культурных институций в заводском пространстве.

Сейчас иной подход. Думаю, у авторов концепции есть тому объяснение.

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