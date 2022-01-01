Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Разработчики завершили новую концепцию общественного пространства на территории «Завода Шпагина» Это уже не «Завод Шпагина», а «Станция культуры» Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

По информации «Нового компаньона», новая концепция зонирования, функционала и развития территории бывшего «Завода Шпагина» была представлена заказчику — Фонду развития Пермского края (ФРПК) — ещё в марте, однако её презентация планируется в середине мая.

По нашей информации, цель, которую ставил ФРПК перед разработчиками, — добиться максимальной окупаемости будущего социокультурного пространства. В этом принципиальное отличие нового подхода: в прежней концепции, разработка которой начиналась ещё при губернаторе Максиме Решетникове, вопрос окупаемости был далеко не главным; более того, власти намеревались проводить в социокультурном пространстве как можно больше бесплатных событий, чтобы привлечь максимальное число зрителей. Планировалось добиться 1 млн посещений в год.

К работе над проектом были привлечены две московские компании. Возглавила разработку Наталья Галкина, которую источник характеризует как топ-менеджера в сфере культуры и урбанистики с огромным послужным списком («Первая концертная компания», издательский дом «Афиша», комитет по культуре Олимпиады-2014, Мосгорпарк, Комитет по туризму Московской области).

Маркетинговую концепцию определяла компания horovod.space, она формировала функциональную и бизнес-модели, определяла наилучшие коммерческие условия, занималась исследованиями и выявляла заинтересованность возможных резидентов и инвесторов. Ключевые проекты в портфолио компании включают пространственную и инвестиционную стратегии развития курорта «Красная поляна», детальную проработку функциональных и сервисных моделей стадионов ФК «Зенит» и ФК «Динамо» и др.

Архитектурной частью проекта, как уже сообщал «Новый компаньон», занималось московское бюро WowHaus. Около 15 лет бюро специализируется на крупных городских территориях и объектах культуры. В его портфолио Крымская набережная (Москва), обновлённый Парк Горького (Москва), Институт «Стрелка» (Москва), Электротеатр «Станиславский» (Москва), Музейный парк Политехнического музея (Москва), Реновация центра Тулы и Тульская набережная, Инновационный культурный центр в Калуге и другие проекты.

Как рассказал директор компании horovod.space Всеволод Окин, над проектом социокультурного пространства в течение двух с половиной месяцев работала мультидисциплинарная команда из 15 человек. Было проведено более 70 часов интервью, к работе привлекались эксперты из 18 федеральных и региональных компаний, в том числе профильные министерства Пермского края, пермские театры, музеи, кинокомпании, представители HoReCa и креативных индустрий, IT-сообщество Пермского края.

Проект получил название «Станция культуры». Общая площадь территории — 11 га. Согласно концепции, Станция культуры должна стать «масштабной площадкой для презентации культурной идентичности Перми в России и мире, уникальным и самобытным общественным центром притяжения, наполненным мероприятиями и событиями международного, федерального, регионального и городского масштаба».

«Новый компаньон» уже рассказывал, как продвигаются кадастровые работы по зонированию бывшего «Завода Шпагина» и прилегающей территории. Недавно и.о. министра культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что в новой концепции социокультурного пространства не найдётся места для палеонтологического музея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.