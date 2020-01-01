Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Официально утверждено новое зонирование «Завода Шпагина» «Литера А» стала «Домом музыки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория «Завода Шпагина»

На сайте правительства Пермского края появилось сообщение об утверждении нового зонирования территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Об этом «Новый компаньон» рассказывал после совещания в краевом минкульте с участием новых проектировщиков территории — архитектурного бюро WowHaus.

По сравнению с предыдущим планом зонирования территории новый выглядит более детальным: здесь впервые обозначено расположение пешеходных подступов к объекту, в том числе подземного перехода под железной дорогой в районе вокзала Пермь I.

Появилось несколько новых объектов, в частности, Музей горного дела Пермского края со смотровой площадкой на склоне над пешеходным маршрутом «Тропа Мёрчисона», мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультфильм» (краткое название объекта, по данным Фонда развития Пермского края, — «Союзмультпарк») в бывшем корпусе «Литера Д», а также «Дом музыки».

В остальном зонирование совпадает с предыдущей версией: по-прежнему остаются загадочные «Мультижанровое пространство» и «Креативное пространство», Пермская художественная галерея, малый театральный зал, «Точка кипения», музей «Пермский период», летний кинотеатр, фуд-молл и несколько тематических зон под открытым небом.

Наиболее радикальное изменение по сравнению с предыдущей версией: наконец-то утверждено предназначение корпуса «Литера А» (на предыдущей схеме он никак не поименован). Здесь будет находиться «Дом музыки». По данным «Нового компаньона», это пермская резиденция MusicAeterna и Теодора Курентзиса, реконструкция которой должна начаться уже в этом году после завершения Дягилевского фестиваля в июне.

Назначение «Литеры А» изменялось неоднократно. По первоначальной версии, здесь должен был разместиться Музей современного искусства PERMM, затем предполагалось создание Центра робототехники, претендовал на помещение и Ретро-гараж.

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