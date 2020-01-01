Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Архитектурное бюро WowHaus присматривается к Заводу Шпагина Фонд развития Пермского края ищет нового проектировщика социокультурного пространства Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод им. Шпагина

Министерство культуры Пермского края

По информации «Нового компаньона», представители московского архитектурного бюро WowHaus в настоящее время проводят в Перми собеседования с потенциальными резидентами социокультурного пространства «Завод Шпагина».

19 января проектировщики принимали участие в совещании в краевом минкульте, посвящённом наполнению территории бывшего завода. Несмотря на то, что официальный договор с бюро пока не заключён, собеседники уверены, что WowHaus будет новым проектировщиком социокультурного пространства.

В Фонде развития Пермского края, который является заказчиком проекта, ситуацию комментируют осторожно:

— На данный момент принято зонирование социокультурного пространства, согласно которому на территории будут находиться Пермская художественная галерея, филиал Пермского краеведческого музея, «Союзмультпарк», «Точка кипения», «Дом музыки», малый театральный зал, проект «Детская железная дорога», фуд-молл и другие пространства.

Сейчас ведётся доработка и актуализация функционального зонирования с учётом не только территории бывшего завода, но и окружающего пространства, проектов благоустройства, а также планов частных инвесторов по организации вблизи культурного кластера офисов, гостиниц, ресторанов.

Отметим, что, так как разработка концепции центрального корпуса («буква Ш») ещё продолжается, вносятся изменения в техническое задание, изменятся масштабы необходимого проектирования. Концепция разрабатывается при участии местных экспертов в сфере культуры, креативной экономики, ритейла, представителей правительства края и администрации города, потенциальных резидентов.

В связи с этим было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком — ГК «Строй-Эксперт», который занимался проектированием центрального корпуса. На данный момент новый подрядчик не выбран.

По результатам проведённых для доработки концепции исследований будет сформировано отраслевое задание для проектировщиков.

Как сообщила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, в настоящий момент концепция Музея пермского периода в здании цеха № 5, оно же «буква Ш», для которого разрабатывал дизайн-проект «Строй-Эксперт», считается рабочим документом. Его никто не отменял.

Тем не менее, по мнению потенциальных резидентов Завода Шпагина, в целом концепция социокультурного пространства несколько изменилась: его наполнение планируется создавать отчасти самоокупаемым, по возможности увеличивая количество коммерческих арендаторов.

Архитектурное бюро WowHaus было основано в 2007 году архитекторами Дмитрием Ликиным и Олегом Шапиро. В портфолио потенциальных проектировщиков Завода Шпагина много интересных реализованных проектов, в том числе театр «Практика» и Электротеатр «Станиславский», несколько московских парков и набережных, жилые комплексы, торговые и выставочные центры, спортивные объекты и даже зоопарки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.