Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Завод под сенью гинкго
Обнародована концепция благоустройства территории «Завода Шпагина»
На заседании правительства Пермского края 5 мая глава краевого минкульта Вячеслав Торчинской презентовал концепцию комплексного благоустройства территории «культурного кластера» «Завод Шпагина». Презентация есть в распоряжении «Нового компаньона».
По нашей информации, основным разработчиком концепции является архитектор компании «Строй-эксперт» Анна Ильина, которая, по словам Торчинского, работала в содружестве с проектным офисом «Завода Шпагина». Целью работы было создать единый облик среды, сочетающий обилие зелёных насаждений с напоминаниями о заводском прошлом территории; кроме того, разработчики стремились сделать территорию доступной и проходимой, облегчить навигацию для посетителей и обеспечить максимальное количество сервисов для них же. Разные зоны «Завода Шпагина» тематически привязаны к составляющим «культурного кластера». Так, рядом с музеем «Пермский период» будет располагаться детская палеонтологическая игровая зона с муляжами скелетов ископаемых ящеров и сад реликтовых растений, где планируется высадить гинкго — деревья, являющиеся реликтами пермского периода.
Кроме того, на территории кластера будут летний кинотеатр и летняя открытая сцена, театральный и музейный дворики, будет проложена и обустроена познавательная тропа Мурчисона. Между основным комплексом заводских зданий и «Литерой А» — новым цехом, построенным в 1990-е годы и находящимся поодаль от остальных, — расположится «центральная поляна», где в тёплое время года планируется проводить различные события формата open air — например, занятия йогой, а зимой — каток. Рядом с будущим зданием Пермской художественной галереи будет обустроена «городская площадь» в европейском стиле для проведения ярмарок.
Вся территория будет пронизана пешеходными тропами, которые, кроме прочего, свяжут два яруса — нижний, где расположен основной комплекс заводских построек, и верхний, где находятся здание бывшего заводоуправления и Петропавловский храм. Часть пешеходных путей будет выполнена в виде мостиков, приподнятых над территорией завода, а для маломобильных групп посетителей будут оборудованы лифты-«коннекторы».
Вячеслав Торчинский подчеркнул, что все памятники заводского времени и арт-объекты, созданные заводчанами, будут сохранены, в том числе разнообразные таблички производственного характера и еловая аллея, которую «шпагинцы» высадили в память о коллегах-фронтовиках.
В течение мая и июня 2021 года пройдут конкурсные процедуры для выбора подрядчиков, с июля 2021-го по февраль 2022-го намечены проектно-изыскательские работы, в марте 2022 года — закупочные процедуры. Строительно-монтажные работы планируется провести с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
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