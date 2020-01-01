Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завод под сенью гинкго Обнародована концепция благоустройства территории «Завода Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Завод им. Шпагина

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 5 мая глава краевого минкульта Вячеслав Торчинской презентовал концепцию комплексного благоустройства территории «культурного кластера» «Завод Шпагина». Презентация есть в распоряжении «Нового компаньона».

По нашей информации, основным разработчиком концепции является архитектор компании «Строй-эксперт» Анна Ильина, которая, по словам Торчинского, работала в содружестве с проектным офисом «Завода Шпагина». Целью работы было создать единый облик среды, сочетающий обилие зелёных насаждений с напоминаниями о заводском прошлом территории; кроме того, разработчики стремились сделать территорию доступной и проходимой, облегчить навигацию для посетителей и обеспечить максимальное количество сервисов для них же. Разные зоны «Завода Шпагина» тематически привязаны к составляющим «культурного кластера». Так, рядом с музеем «Пермский период» будет располагаться детская палеонтологическая игровая зона с муляжами скелетов ископаемых ящеров и сад реликтовых растений, где планируется высадить гинкго — деревья, являющиеся реликтами пермского периода.

Детская палеонтологическая зона

Министерство культуры Пермского края

Кроме того, на территории кластера будут летний кинотеатр и летняя открытая сцена, театральный и музейный дворики, будет проложена и обустроена познавательная тропа Мурчисона. Между основным комплексом заводских зданий и «Литерой А» — новым цехом, построенным в 1990-е годы и находящимся поодаль от остальных, — расположится «центральная поляна», где в тёплое время года планируется проводить различные события формата open air — например, занятия йогой, а зимой — каток. Рядом с будущим зданием Пермской художественной галереи будет обустроена «городская площадь» в европейском стиле для проведения ярмарок.

Центральная поляна

Министерство культуры Пермского края

Вся территория будет пронизана пешеходными тропами, которые, кроме прочего, свяжут два яруса — нижний, где расположен основной комплекс заводских построек, и верхний, где находятся здание бывшего заводоуправления и Петропавловский храм. Часть пешеходных путей будет выполнена в виде мостиков, приподнятых над территорией завода, а для маломобильных групп посетителей будут оборудованы лифты-«коннекторы».

Вячеслав Торчинский подчеркнул, что все памятники заводского времени и арт-объекты, созданные заводчанами, будут сохранены, в том числе разнообразные таблички производственного характера и еловая аллея, которую «шпагинцы» высадили в память о коллегах-фронтовиках.

В течение мая и июня 2021 года пройдут конкурсные процедуры для выбора подрядчиков, с июля 2021-го по февраль 2022-го намечены проектно-изыскательские работы, в марте 2022 года — закупочные процедуры. Строительно-монтажные работы планируется провести с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Схема зонирования

Министерство культуры Пермского края

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