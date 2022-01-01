Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Речку Егошиху всё же откроют На сайте минимущества появились документы по планировке территории Завода Шпагина Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Обширная и подробная документация, выложенная на сайте краевого минимущества, называется «Документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения «Культурно-рекреационное пространство». Документ подготовлен Центром технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края. Речь идёт о планировочных решениях для Завода Шпагина, причём в границы «культурно-рекреационного пространства», судя по прилагаемым чертежам, входит не только территория бывшего завода «Ремпутьмаш», но и будущее здание Пермского театра оперы и балета с прилегающими улицами, а также вся долина Егошихи от Камы до Северной дамбы.

В проекте планировки обозначено восемь объектов капитального строительства:

— Новая сцена Пермского театра оперы и балета — 10-этажное здание площадью 37 тыс. кв. м;

— объект культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских», приспособленный для современного использования под музейно-культурный комплекс (здание, известное как корпус № 5, или «буква Ш») площадью 24,46 тыс. кв. м;

— здание Пермской государственной художественной галереи площадью 21,65 тыс. кв. м с переменной этажностью от одного до пяти этажей;

— общественное здание: так в документе назван цех «Литера А», он же будущий Дом музыки «Дягилев», пермская резиденция Теодора Курентзиса площадью 5,62 тыс. кв. м;

— депо детской железной дороги (судя по схеме, оно будет расположено в так называемом «корпусе Грина» — ещё одной железнодорожной мастерской, где непродолжительное время работал писатель Александр Грин), одноэтажное здание площадью 0,67 тыс. кв. м;

— административное здание, «Точка кипения», лекторий — это, разумеется, «Четвёртый цех» площадью 2,46 тыс. кв. м; примечание в документе гласит, что этот объект уже сдан и введён в эксплуатацию;

— ещё одно «общественное здание» с довольно приличной площадью 2,84 тыс. кв. м и переменной этажностью (от одного до четырёх этажей) — бывшее заводоуправление, где сейчас расположена репетиционная база оркестра Пермского театра оперы и балета;

— культурно-образовательный центр «Город мастеров» площадью 7,6 тыс. кв. м; он расположится на площади в четырёх кварталах позади здания «Лукойла» и старого трамвайного депо; судя по документу, он займёт весь сохранившийся «частный сектор» Разгуляя и будет состоять из одно- и двухэтажных домиков.

Все работы по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства, а также коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в документе разбиты на восемь этапов.

В первый этап входят некоторые формальные процедуры (например, процедуры по прекращению существования санитарно-защитной зоны ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш»), а также реконструкция четырёх уже существующих объектов капитального строительства: «Корпуса производственных железнодорожных мастерских», депо детской железной дороги, «Дома музыки» и бывшего заводоуправления — от проектирования до благоустройства прилегающей территории.

Второй и третий этапы работ связаны исключительно с транспортной и инженерной инфраструктурой. Четвёртым этапом значится строительство Пермской художественной галереи. Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета — это пятый этап; тот же пятый этап содержит в себе ещё нечто замечательное, а именно благоустройство территории общего пользования с обустройством канала для раскрытия русла реки Егошихи. Знаменитая речка, на которой был основан в 1723 году город, 300-летие которого мы готовимся отмечать, проходит по территории бывшего завода под землёй; после раскрытия она, несомненно, сделает «культурно-рекреационное пространство» гораздо живописнее. Кроме того, к пятому этапу относится строительство целого ряда улиц, пешеходных и с автомобильным движением.

Документ предусматривает радикальное благоустройство территории, значительно превышающей ту, на которой расположен Завод Шпагина. Так, в четвёртый этап работ входит благоустройство набережной Камы от причалов на довольно значительное расстояние в сторону Мотовилихи, а в шестом этапе работ значится перевод наземного трубопровода, расположенного вблизи планетария, в подземное исполнение.

«Город мастеров» в домиках старого Разгуляя будет построен на предпоследнем, седьмом этапе работ одновременно с прокладкой и благоустройством окружающих этот квартал улиц; последний, восьмой этап включает в себя только благоустройство озеленённых территорий — такие работы предусмотрены в течение всех восьми этапов.

Интересные детали можно найти в третьем томе документации, где содержатся все данные по межеванию территории «культурно-рекреационного пространства». Так, кварталы «Города мастеров» относятся к территориям, отданным под выставочно-ярмарочную деятельность, что делает более явными функции этого ремесленного «кластера».

В документе подробно описано, для каких целей производится изъятие земельных участков, о которых уже сообщал «Новый компаньон»: практически все частные дома и гаражные боксы падут жертвами реконструкции улично-дорожной сети. Эта сеть, судя по всему, будет реконструирована радикально: так, для удобства подъезда к Новой сцене театра оперы и балета планируется проложить новую улицу вдоль Егошихи, у которой ещё нет названия, в документе она именуется «улица вдоль кромки долины р. Егошихи».

Планируется создание большого количества автопарковок: предусмотрены восемь парковок открытого типа на 425 машиномест в общей сложности и две закрытые парковки: под зданием нового оперного театра — на 60 машин и в квартале, ограниченном улицами Островского и Петропавловской и долиной Егошихи, — на 200 машин.

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