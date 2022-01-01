Мария Сыропятова Под культурный кластер в Разгуляе власти изымут 18 участков площадью 20,5 тыс. кв. метров Земля понадобится для обустройства пространства завода им. Шпагина Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

В центре Перми планируется изъять и выкупить у частных собственников и государственных организаций 20,5 тыс. кв. м земли. Это следует из таблицы планируемых к изъятию участков документации по планировке территории объекта регионального значения «Культурно-рекреационное пространство».

При этом 7,4 тыс. кв. м — это участки под жилыми домами по ул. Суксунской, 8 и 9 и ул. 1-й Разгуляйской, 1, 3 и 9, а также 1,5 тыс. кв. м под гаражами по ул. Петропавловской, 1аа, гаражные боксы в квартале №40 (за зданием вокзала Пермь I) и севернее квартала №41 (рядом с заводом им. Шпагина).

Среди изымаемых участков два самых крупных (7,7 и 2 тыс кв. м) находятся в собственности АО «КРПК». Изъятие и выкуп в муниципальную собственность могут затронуть часть (321 из 1,7 тыс. кв. м) территории электроподстанции АО МРСК.

Напомним, ранее краевое правительство утвердило проект зонирования завода им. Шпагина. На данной территории планируется разместить Пермскую художественную галерею, малый театральный зал, «Точку кипения», музей «Пермский период», «Мультижанровое пространство» и «Креативное пространство», летний кинотеатр, фуд-молл и несколько тематических зон под открытым небом.

Также здесь планируется разместить Музей горного дела Пермского края со смотровой площадкой на склоне над пешеходным маршрутом «Тропа Мёрчисона», мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультфильм» (краткое название объекта, по данным Фонда развития Пермского края, — «Союзмультпарк») в бывшем корпусе «Литера Д», а также «Дом музыки».

Концепцией обустройства могут заняться представители московского архитектурного бюро WowHaus.

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