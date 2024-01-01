Алёна Бронникова В расчётах расходов центра кинопроизводства Перми на 2024 год выявлены нарушения Краевые власти планируют выделить 32 млн рублей на проведение фестиваля «Медвежонок» Поделиться Твитнуть

На проведение всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми в 2024 году краевые власти планируют выделить грант в размере 32 млн руб. в форме субсидии АНО «Центр развития кинопроизводства». Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту изменений в бюджет на 2024-2026 годы, который был внесён в феврале на рассмотрение заксобрания Прикамья.

Во время заседания комитета по бюджету 20 марта Контрольно-счётная палата (КСП) представила заключение на законопроект. Ведомство выявило недочёты в документе, включая расходы на организацию и проведение фестиваля «Медвежонок».

«В составе сметы расходов предусмотрены средства, в том числе, и на оплату услуг привлечённых бухгалтера и юриста в размере 300 тыс. руб. При этом в рамках обеспечения деятельности АНО за счёт средств гранта из бюджета края на 2024 год уже предусмотрены расходы на оплату труда штатных бухгалтера и юриста, в связи с чем данные расходы являются излишними», — сообщил председатель КСП Александр Белых.

В самом заключении уточняется, что услуги менеджмента и программы фестиваля предусмотрены путём заключения договоров с третьими лицами, а выполнение аналогичных услуг входит в должностные обязанности сотрудников организации. В результате это может привести к завышенному объёму размера субсидии и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Александр Белых отметил, что КСП поддерживает законопроект о внесении изменений в бюджет при условии его доработки ко второму чтению. Документ планируется принять в двух чтениях на пленарном заседании 21 марта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что фестиваль «Медвежонок» в 2024 году пройдёт с 31 мая по 2 июня. Программным директором станет кинокритик Егор Москвитин, а площадкой проведения — «Кристалл-Центр». Оценивать фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь будут профессиональное и детское жюри.

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