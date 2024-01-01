Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На большинство событий Дягилевского фестиваля в Перми всё ещё есть билеты Можно приобрести билеты на все ночные события Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

До открытия Дягилевского фестиваля 2024 года остаётся два дня, однако на фестивальном сайте всё ещё есть в продаже билеты на некоторые главные события, в том числе с участием звёзд классической музыки.

Так, можно купить билеты на официальную премьеру оперы Стравинского «Похождения повесы» (16+) в Пермском театре оперы и балета в постановке режиссёра Андрея Прикотенко с выдающимся дирижёром Фёдором Леднёвым. Билеты есть на оба дня показов: 22 и 23 июня.

Есть билеты на все большие рециталы — сольные концерт звёзд классической музыки: пианиста Бориса Березовского 24 июня (6+) с произведениями Бетховена, Шопена, Ляпунова и Балакирева; скрипачки Ольги Волковой с редко исполняемым циклом Изаи 25 июня (16+); пианистки Варвары Мягковой с музыкой XX и XXI веков 26 июня (6+) и скрипача Павла Милюкова — уроженца Перми и с недавнего времени художественного руководителя Краевой музыкальной школы — 27 июня (6+), в программе — сонаты Сезара Франка и Иоганнеса Брамса.

В продаже по-прежнему достаточно билетов на ночные события, которые являются «фишкой» фестиваля: концерт-энигму Il Duetto Notturno (18+) в ночь на 21 июня; концерт музыки барокко Miludus: La Folie (16+) поздно вечером 21 июня; концерт Йоргоса Калудиса Dimensions (18+) в ночь на 22 июня; концерт камерной музыки греческих композиторов (18+) поздно вечером 23 июня; событие-энигму «Если бы знать, если бы знать!» (18+) с участием артистов театра «Грань» в ночь на 24 июня; концерт из произведений Карла Филиппа Эммануэля Баха «1, 2, 3: соло, дуэт, трио-сонаты» (18+) поздно вечером 24 июня; концерт Московского ансамбля современной музыки «Плачи и гимны» (12+) с произведениями композиторов трёх поколений русского авангарда 28 июня; а также на концерт-читку «Кажется, всё завертелось из-за Джезуальдо» (16+) вокального ансамбля N’Caged 29 июня.

По-прежнему можно купить билет на танцевальное событие Okho (12+) — спектакль труппы musicAeterna Dance в хореографии Владимира Варнавы 23 июня.

Собственно, билеты, как ни странно, есть почти на все события, кроме самых главных — с участием Теодора Курентзиса.

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