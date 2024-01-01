Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На большинство событий Дягилевского фестиваля в Перми всё ещё есть билеты
Можно приобрести билеты на все ночные события
До открытия Дягилевского фестиваля 2024 года остаётся два дня, однако на фестивальном сайте всё ещё есть в продаже билеты на некоторые главные события, в том числе с участием звёзд классической музыки.
Так, можно купить билеты на официальную премьеру оперы Стравинского «Похождения повесы» (16+) в Пермском театре оперы и балета в постановке режиссёра Андрея Прикотенко с выдающимся дирижёром Фёдором Леднёвым. Билеты есть на оба дня показов: 22 и 23 июня.
Есть билеты на все большие рециталы — сольные концерт звёзд классической музыки: пианиста Бориса Березовского 24 июня (6+) с произведениями Бетховена, Шопена, Ляпунова и Балакирева; скрипачки Ольги Волковой с редко исполняемым циклом Изаи 25 июня (16+); пианистки Варвары Мягковой с музыкой XX и XXI веков 26 июня (6+) и скрипача Павла Милюкова — уроженца Перми и с недавнего времени художественного руководителя Краевой музыкальной школы — 27 июня (6+), в программе — сонаты Сезара Франка и Иоганнеса Брамса.
В продаже по-прежнему достаточно билетов на ночные события, которые являются «фишкой» фестиваля: концерт-энигму Il Duetto Notturno (18+) в ночь на 21 июня; концерт музыки барокко Miludus: La Folie (16+) поздно вечером 21 июня; концерт Йоргоса Калудиса Dimensions (18+) в ночь на 22 июня; концерт камерной музыки греческих композиторов (18+) поздно вечером 23 июня; событие-энигму «Если бы знать, если бы знать!» (18+) с участием артистов театра «Грань» в ночь на 24 июня; концерт из произведений Карла Филиппа Эммануэля Баха «1, 2, 3: соло, дуэт, трио-сонаты» (18+) поздно вечером 24 июня; концерт Московского ансамбля современной музыки «Плачи и гимны» (12+) с произведениями композиторов трёх поколений русского авангарда 28 июня; а также на концерт-читку «Кажется, всё завертелось из-за Джезуальдо» (16+) вокального ансамбля N’Caged 29 июня.
По-прежнему можно купить билет на танцевальное событие Okho (12+) — спектакль труппы musicAeterna Dance в хореографии Владимира Варнавы 23 июня.
Собственно, билеты, как ни странно, есть почти на все события, кроме самых главных — с участием Теодора Курентзиса.
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