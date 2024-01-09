Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «В Пермском крае достаточно талантливых детей, достойных обучения в музыкальной школе» Номинант Строгановской премии Павел Милюков — о своих наставниках и о том, почему Пермскому краю необходима специальная музыкальная школа Поделиться Твитнуть

Скрипач Павел Милюков номинируется на Строгановскую премию за заслуги в создании в Перми Краевой музыкальной школы, однако выдающийся музыкант, лауреат множества международных конкурсов, в том числе конкурса имени Чайковского, известен в Перми и без этого. Меломаны по-настоящему любят этого исполнителя, которого запомнили ещё с тех времён, когда он, ученик музыкальной школы № 1, выходил на сцену в качестве солиста в детском концерте 1 июня. Сегодня его уже не назовёшь вундеркиндом, но по-прежнему можно назвать феноменом. Совсем скоро мы увидим его на Дягилевском фестивале.

Стала ли для вас неожиданностью номинация на Строгановскую премию?

Ещё какой! Откровенно говоря, я до сих пор не очень понимаю, чему я этим обязан; есть, наверное, другие претенденты…

Строгановская премия присуждается тем, кто прославил Пермский край. Вы как раз из тех, кто его прославляет за его пределами. А как вы пришли к этому? Каков ваш путь в музыку?

Как пришёл… Мама привела! Мы пришли в музыкальную студию школы № 82. Мне повезло: там преподавала Татьяна Аркадьевна Шевцова. Позднее я перешёл в музыкальную школу № 1 и продолжил заниматься с тем же педагогом. Мне вообще везло с педагогами: все мои наставники были замечательные, и я им благодарен. Особенно Татьяне Аркадьевне.

В 2020 году вы не просто сыграли в Перми с пианистом Эмином Мартиросяном концерт в честь юбилея вашей музыкальной школы, но ещё и сыграли его при пустом зрительном зале: дело происходило в самом начале локдауна… Это было трудно?

Наверное, это было необычно, но я понимал, что на самом деле зрителей много, просто они находятся по ту сторону видеокамеры.

Вы трижды участвовали в Международном конкурсе имени Чайковского. Наверное, огромное упорство нужно для того, чтобы два раза подряд слететь с первого тура, рискнуть в третий раз – и победить?

Было сделано очень много, чтобы пойти на конкурс в третий раз. Пришлось полностью переучиться. Я поехал в Вену к профессору Борису Кушниру, который поверил в меня; никто не верил в то, что можно измениться в зрелые для музыканта годы – мне было 27 лет, когда я начал с ним заниматься. Я буквально родился заново как музыкант – каждая мельчайшая деталь исполнительства. Сейчас стараюсь передавать это своим ученикам.

Ваши родители по-прежнему живут в Перми. Вы часто бываете в родном городе не по работе, а просто так?

К сожалению, очень редко, но сейчас буду приезжать чаще, поскольку с января я являюсь художественным руководителем Краевой музыкальной школы.

Вы всегда активно поддерживали проект создания в Перми специальной музыкальной школы. Иногда приходится слышать, что в городе, где нет консерватории, такой проект вряд ли будет успешным. Что вы можете на это возразить?

Вы привели лишь один аргумент против создания такой школы, а у меня есть сто аргументов за! Я сам мечтал учиться именно в такой школе, но не довелось. Я уверен, что в Пермском крае достаточно талантливых педагогов, чтобы школа успешно работала, и достаточно талантливых детей, которые достойны обучения в ней.

Что входит в обязанности художественного руководителя этой школы?

Сейчас мы разрабатываем программу обучения, создаём проект расписания и стараемся составить его максимально логично для того, чтобы сочетались музыка и общеобразовательные предметы, чтобы дети развивались в этой школе всесторонне. Выпускники школы вовсе не обязаны все до одного становиться профессиональными музыкантами. Они вполне могут выбрать другие сферы деятельности, и у выпускников других школ не должно быть перед ними преимуществ. Мы должны сделать всё, чтобы наши выпускники были готовы продолжить обучение по любой специальности. Это довольно трудно, и точного рецепта такой деятельности нет, наверное, ни у кого. Таких школ всего девять в нашей стране, да и в мире их не так много.

У вас есть какие-то особые задумки, ноу-хау? Будет что-то исключительное, такое, что будет отличать эту школу от других подобных заведений?

Надеюсь, что нет! Для того чтобы создать новую педагогическую систему, нужны годы экспериментов. Не уверен, что мы имеем право тратить на это драгоценное время наших учеников. Так что мы стараемся применять хорошо зарекомендовавшие себя принципы. Эта школа – уже сама по себе большое нововведение, огромная новая возможность для талантливых детей. Этого достаточно.

В этом году вы впервые приезжаете с концертом на Дягилевский фестиваль. Какую программу вы готовите?

Мы с пианистом Вадимом Руденко подготовили камерную программу из сонат Иоганнеса Брамса и Сезара Франка. В марте в «Сириусе» мы впервые играли вместе с Вадимом, а эту программу подготовили специально к фестивалю, так что это будет премьера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.