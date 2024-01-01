Пермячке, получившей сотрясение мозга в жёстком ДТП, выплатили два рубля компенсации Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Жительница Перми, получившая сотрясение мозга и ушиб плеча в жёстком ДТП с перевернувшимся автобусом, получила от перевозчика компенсацию в сумме 2 руб., об этом пострадавшая рассказала в интервью порталу 59.ru.

Напомним, авария произошла 12 июня на трассе Березники—Пермь. По предварительной информации, водителю автобуса якобы стало плохо во время движения. В результате пассажирский транспорт вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 12 человек. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

В минтрансе Прикамья после происшествия уверили, что расходы на лечение пассажиров возьмёт на себя перевозчик.

«После аварии я получила от транспортной компании перевод лишь в 2 рубля», — сообщила изданию пострадавшая. При этом она отметила, что покупала билет за 483 руб. и оплатила при этом страховку в 40 руб.

Пермячка добавила, что повреждения, которые она получила в ДТП, были диагностированы медиками.

Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса, который 12 июня перевернулся на трассе в Пермском крае, получат страховые выплаты от «АльфаСтрахование» в размере до 2 млн руб.

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