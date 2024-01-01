Медведь вышел к автобусной остановке в Соликамске Специалисты рассказали горожанам, как действовать при встрече с диким животным Поделиться Твитнуть

В ЕДДС Соликамского городского округа Пермского края 13 июня поступило сообщение, что в Соликамске, в районе отворота на Южный рудник (новая дорога), напротив остановки общественного транспорта видели медведя.

В Единой дежурно-диспетчерской службе напомнили правила поведения при случайной встрече с диким животным. Во-первых категорически запрещено убегать, повернувшись спиной, нужно медленно отступать пятясь, наблюдая за поведением зверя. Также не стоит смотреть медведю прямо в глаза, при этом нельзя упускать его из вида.

«Если у вас есть в руках какие-либо вещи, бросьте их медведю, пока он изучает незнакомый предмет, вы успеете отойти в сторону или вскарабкаться на дерево. Если медведь лезет за вами, то поднимайтесь как можно выше, где даже небольшой медведь не сможет удержаться на тонких ветках — медведи чувствуют крепость веток и не полезут», — посоветовали в ЕДДС.

В некоторых случаях можно отпугнуть медведя сильным шумом. «Для этого можно истошно закричать, стучать о ствол дерева. В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться «методом резкого увеличения собственного размера» — сделать так, чтобы визуально вы казались больше чем есть на самом деле (взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ и т.д.)», — поделились специалисты.

Напомним, в прошлые выходные медведи были замечены в Чайковском и даже в Перми.

Так, в краевом центре на кольце Кировоградская-Сысольская дикого зверя увидел водитель автомобиля. В Чайковском медведь гулял в районе улиц Уральской и Азина. Вечером сотрудники ГИБДД заметили его переплывающим шлюз.

«В основном, все дикие животные выходят к людям из-за поисков пищи, — прокомментировали в краевом минприроды. — У медведей обычно это молодые особи. Родители уходят от подросших медведей, выгоняют их со своих территорий обитания, и они ищут другие места для проживания. В начале лета в лесах ещё недостаточно пищи для медведя, а в населённых пунктах его привлекают свалки. Таким образом, выход медведя в город носит сезонный характер».

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