Алёна Бронникова В Прикамье отслеживают ситуацию с выходом медведя к людям На территорию города хищник мог выйти в поисках пищи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ситуация с выходом медведя к людям на территории Чайковского отслеживается госохотинспектором минприроды Пермского края. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, первый раз медведя заметили 9 июня в районе плотины ГЭС на Воткинском водохранилище. Затем около 3 часов ночи он вышел из города в лесные массивы в сторону с. Ольховка. Больше случаи его появления в городе не фиксировались.

В минувшие выходные сразу несколько жителей региона заметили медведей на улицах Перми и Чайковского. Животных снимали на видео и делились записями в соцсетях. Очевидцами появления медведя в Чайковском стало сразу несколько человек, в Перми медведь попал на запись видеорегистратора проезжавшего по Закамску автомобиля.

По поводу случая на территории Перми в минприроды сообщили, что звонков в единую диспетчерскую службу об этом не поступало. На опубликованной в интернете видеозаписи было видно, как зверь уходит из города в лес. В ведомстве отметили, что больше случаи его появления рядом с жилыми кварталами также не были зафиксированы.

«В основном, все дикие животные выходят к людям из-за поисков пищи. У медведей обычно это молодые особи. Родители уходят от подросших медведей, выгоняют их со своих территорий обитания, и они ищут другие места для проживания. В начале лета в лесах ещё не достаточно пищи для медведя, а в населённых пунктах его привлекают свалки. Таким образом, выход медведя в город носит сезонный характер», — прокомментировали в краевом минприроды.

В случае захода диких животных в жилые кварталы жителям региона не рекомендуют подходить к ним, пугать и раздражать. Информацию необходимо передать специалистам по тел. 112 (звонки принимаются круглосуточно).





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