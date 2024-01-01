Алёна Бронникова В минприроды прокомментировали сообщения о медведях, гуляющих по Перми и Чайковскому Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В выходные сразу несколько жителей Пермского края заметили на улицах Перми и Чайковского медведей. Информация об этом и видео очевидцев распространились в соцсетях.

В Перми дикого зверя увидел водитель автомобиля. На видеорегистратор попал момент, где медведь бежит по дороге и скрывается в кустах. Очевидец написал, что это произошло в Закамске, на кольце Кировоградская-Сысольская. Видео появилось в нескольких telegram-каналах.

В группе «Подслушано Чайковский» ВКонтакте в воскресенье появилось сообщение о том, что медведя видели на ул. Уральской и ул. Азина. Вечером сотрудники ГИБДД заметили его переплывающим шлюз, а ночью очевидцам удалось снять его на видео.

В краевом минприроды «Новому компаньону» сообщили, что в ЕДДС звонков о медведях не поступало. В ведомстве не исключают, что информация может оказаться фейком.

«В единую диспетчерскую службу не поступало звонков о медведе. Судя по кадрам видео, медвежонок благополучно ушёл из города в лесной массив. Больше его рядом с жилыми кварталами не видели», — прокомментировали в пресс-службе информацию о медведе в Перми.

В министерстве напоминают, что в случае захода диких животных в жилые кварталы не следует подходить к ним, пугать и раздражать. Нужно сообщить по тел. 112 (звонки принимаются круглосуточно). Информация будет передана специалистам минприроды Пермского края.

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