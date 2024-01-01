В Прикамье похоронили погибшего на СВО Олега Войтова Поделиться Твитнуть

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В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Пермского края Олег Войтов. Об этом сообщили на официальной странице муниципалитета ВКонтакте чиновники Суксунского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с бойцом состоялось 11 июня в с. Торговище в местном доме культуры.

«Олег Васильевич до конца с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге, защищая безопасность страны. Военный комиссар Игорь Леонидович Воловичев вручил маме погибшего бойца орден Мужества», — говорится в информации.

Ранее сообщалось, что на СВО погибли уроженец Березников рядовой Алексей Новиньков и уроженец Александровского округа Владимир Веретенник. Военнослужащих похоронят на малой родине 13 июня.

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