Убитого участника СВО из Прикамья Владимира Веретенникова похоронят 13 июня Он погиб в конце мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Похороны погибшего участника СВО из Прикамья Владимира Веретенникова состоятся 13 июня. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальной странице в ВКонтакте.

Прощание с военнослужащим состоится с 10:00 до 12:00. Его похоронят на кладбище Александровска.

Напомним, о гибели уроженца Александровского округа Владимира Веретенникова стало известно на прошлой неделе.

Местные власти сообщили, что он родился 11 ноября 1977 года, но больше никаких сведений о нём чиновники не привели. Известно лишь, что он погиб 28 мая этого года.

Напомним, 11 июня в селе Дуброво Оханского округа похоронили другого участника российской спецоперации на территории Украины из Пермского края - Николая Каменских. Военнослужащий погиб при выполнении воинского долга на СВО, однако при каких обстоятельствах и когда, не уточняется. Также неизвестно, была ли у него семья.

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