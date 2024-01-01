Убитого участника СВО из Прикамья Владимира Веретенникова похоронят 13 июня
Он погиб в конце мая
Похороны погибшего участника СВО из Прикамья Владимира Веретенникова состоятся 13 июня. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальной странице в ВКонтакте.
Прощание с военнослужащим состоится с 10:00 до 12:00. Его похоронят на кладбище Александровска.
Напомним, о гибели уроженца Александровского округа Владимира Веретенникова стало известно на прошлой неделе.
Местные власти сообщили, что он родился 11 ноября 1977 года, но больше никаких сведений о нём чиновники не привели. Известно лишь, что он погиб 28 мая этого года.
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