В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Веретенников О дате похорон власти объявят дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В зоне боевых действий СВО убили уроженца Александровского округа Владимира Веретенникова. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Владимир Веретенников родился 11 ноября 1977 года. Больше никакие сведений о нём чиновники не привели. Известно лишь, что он погиб 28 мая этого года.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

О дате похорон администрация муниципалитета сообщит дополнительно.

Напомним, сегодня в Соликамске похоронили 20-летнего Дмитрия Петухова. Его наградили Орденом мужества посмертно.

Также в этот день состоялись похороны уроженца Коми округа Алексея Четина. В январе этого года он заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО, а в мае погиб. Обстоятельства его смерти местные власти тоже не уточнили.

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