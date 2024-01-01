В спецоперации убили 20-летнего Дмитрия Петухова из Прикамья Похороны состоятся 6 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Соликамска

Во время боевых действий в зоне СВО погиб 20-летний Дмитрий Петухов из Соликамска. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает администрация Соликамского городского округа.

Дмитрий окончил школу № 10 и Соликамский горно-химический техникум, где выучился на техника-программиста.

Местные власти не уточнили, каким образом молодой человек оказался в зоне боевых действий и как он погиб. Известно лишь, что его наградили Орденом мужества посмертно.

Церемония прощания состоится 6 июня во Дворце культуры завода «Урал».

Напомним, сегодня также состоятся похороны уроженца Коми округа Алексея Четина. В январе этого года мужчина решил заключить контракт с Минобороны РФ, и его направили в зону СВО. В мае он погиб. При каких обстоятельствах, местные власти тоже не уточнили.

Кроме того, 7 июня похоронят жителя Березников, рядового Владислава Елизарова, погибшего на СВО.





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