В Прикамье похоронят участника СВО Алексея Четина Он погиб в мае этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Коми округа Алексей Четин. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Алексей родился в д. Юсьвадор Верх-Иньвенского сельского совета 19 марта 1969 года. Он был из многодетной семьи. После окончания Разинской основной школы получил профессию водителя, а затем проходил службу по призыву в военно-морском флоте.

Отслужив в армии, Алексей Четин посвятил себя работе в народном хозяйстве, в 1988 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.

В январе 2024 года мужчина решил заключить контракт с Минобороны РФ, и его направили в зону СВО. В мае 2024 года он погиб, при каких обстоятельствах — не уточняется.

По словам родственников и земляков, он был добрым и отзывчивым человеком. У него осталась дочь.

Прощание с военнослужащим пройдёт 6 июня в д. Амонова с 10:30. У дома погибшего запланирован прощальный митинг.

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