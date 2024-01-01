В ходе спецоперации погиб рядовой из Прикамья Владислав Елизаров Его похоронят 7 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

Во время СВО при исполнении служебного долга погиб житель Березников рядовой Владислав Елизаров.Об этом сообщает администрация Березников на официальной странице в соцсетях.

Прощание с военнослужащим состоится 7 июня в Культурно-деловом центре Березников. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, сегодня в Прикамье похоронили военнослужащего из Лысьвы Михаила Романова, который также погиб на СВО. В местной администрации сообщили, что он был убит в ходе ожесточённых боёв. При этом обстоятельства гибели не раскрывались. Мужчину похоронили сегодня, 5 июня, в п. Рассолёнки.

Кроме того, как писал «Новый компаньон», 6 июня состоятся похороны уроженца Коми округа Алексея Четина. В январе этого года года мужчина решил заключить контракт с Минобороны РФ, и его направили в зону СВО. В мае он погиб. При каких обстоятельствах, местные власти также не уточнили.

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