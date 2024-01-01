В Пермском крае 5 июня похоронят погибшего на СВО Михаила Романова Поделиться Твитнуть

Михаил Романов

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В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб лысьвенец Михаил Романов. Как сообщили в администрации Лысьвенского городского округа, военнослужащий был убит в ходе ожесточённых боёв. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда и при каких обстоятельствах погиб Романов, власти не пояснили. Прощание с бойцом пройдёт 5 июня с 14.00 в п. Рассолёнки.

В середине мая в администрации Лысьвы сообщали о гибели на СВО сразу четырёх местных жителей: Алексея Колупаева, Алексея Силина, Владимира Мужикова и Константина Лопатина.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в ходе спецоперации погиб житель Чусового Пермского края, участник боевых действий в Чечне 40-летний Михаил Батраков. За проявленный героизм он награждён Орденом мужества посмертно. Похороны военнослужащего состоялись 2 июня.

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