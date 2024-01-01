В Прикамье похоронили погибшего на СВО участника чеченской войны Михаилу Батракову было 40 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Батраков

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В зоне специальной военной операции погиб житель Чусового Пермского края Михаил Батраков. Об этом сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов и выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Михаил родился 21 августа 1983 года в Кунгуре. После школы окончил профтехучилище № 57. В 2003-2004 годах участвовал в боевых действиях в Чечне. Вернувшись домой, переехал в Чусовой, создал семью, работал на железной дороге монтёром пути.

«Он зарекомендовал себя как очень ответственный, грамотный человек, отзывчивый и готовый помочь товарищам, верный друг, любящий отец и муж», — написал в соцсетях чиновник.

После начала СВО Михаил заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону боевых действий. Там он был отмечен боевыми наградами: нагрудными знаками «Отважный» и «Гвардия», медалью «За отвагу», орденом Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Ему было присвоено воинское звание младший лейтенант. Дослужился до должности командира мотострелкового взвода.

Погиб Михаил 20 мая в районе населённого пункта Соловьёво в ДНР. За проявленный героизм он награждён Орденом мужества посмертно.

Похороны военнослужащего состоялись 2 июня.

В тот же день в Чусовом похоронили погибшего на СВО рядового Евгения Журавлёва. Он также был награждён Орденом мужества посмертно.

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