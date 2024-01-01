В зоне СВО погиб рядовой Евгений Журавлёв из Чусового Пермского края Военнослужащий награждён Орденом мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Евгений Журавлёв

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В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Чусового Пермского края Евгений Журавлёв. Об этом сообщил в соцсети глава Чусовского городского округа Прикамья Сергей Белов. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Евгений родился 26 января 1982 года. После окончания школы поступил в профтехучилище № 9, окончил его в 2000 году, получив специальность "подручный сталевара".

После прохождения срочной службы вернулся в Чусовой, создал семью, работал в УК «Ерзовка».

«Он зарекомендовал себя как очень отзывчивый и готовый помочь товарищам человек, верный друг, любящий отец и муж», — пишет Белов.

После начала СВО Журавлёв решил заключить контракт с ВС РФ. Во время прохождения военной службы заслужил благодарности командования мотострелкового батальона бригады армии, а также был представлен к государственной награде «За храбрость».

Погиб рядовой 20 мая 2024 года. За проявленный героизм при выполнении специальных задач награждён Орденом мужества посмертно.

Как сообщает «Рифей», похороны Евгения Журавлёва состоялись 2 июня 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае 3 июня простятся с двумя погибшими на СВО уроженцами Карагая.

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