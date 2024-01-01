В Пермском крае 3 июня простятся с двумя погибшими на СВО уроженцами Карагая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погибли уроженцы с. Карагай Пермского края Глеб Попов и Игорь Зеленков. Прощание с военнослужащими пройдёт 3 июня у сельского дома культуры по адресу: с. Карагай, ул. Гагарина, 1. Траурный митинг начнётся в 13.00. Об этом сообщили на официальной странице ВКонтакте власти Карагайского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

ВКонтакте

Глеб Попов родился 1 августа 2001 года. В 2017-м окончил 9 классов Карагайской средней школы № 1. Затем поступил в колледж им. Славянова, обучался по специальности токарь. В колледже Глеб сразу проявил лидерские качества и был выбран старостой группы. Одновременно с учёбой занимался боксом и классической борьбой в спортивной школе. На соревнованиях занимал призовые места. В 2020-2021 годах отслужил срочную службу в ВС РФ. В июле 2022 года принял решение заключить контракт с минобороны и уже с сентября принимал участие в СВО.

Рядовой Попов погиб 6 мая 2024 года при выполнении боевых задач в населённом пункте Новомихайловка Донецкой народной республики.

ВКонтакте

Игорь Зеленков родился 31 мая 1992 года. Окончил Карагайскую среднюю школу № 1, остался жить в родном селе. Работал на птицефабрике «Менделеевская», потом в охранном предприятии «Служба дорожного надзора «Ремдорстрой».

В феврале 2024 года принял решение заключить контракт с ВС РФ и отправиться в зону СВО.

Погиб рядовой Зеленков 10 мая 2024 года в Донецкой народной республике. У Игоря осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель Соликамского округа Пермского края Алексей Ромашев. Его похороны тоже пройдут 3 июня.

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