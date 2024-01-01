При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб житель Пермского края Похороны Алексея Ромашева пройдут 3 июня Поделиться Твитнуть

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В зоне спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Соликамского городского округа Пермского края Алексей Ромашев. Информация об этом появилась в соцсетях администрации муниципалитета.

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Алексей Леонидович Ромашев. Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина, а также о его возрасте и семье, отсутствует. Прощание с Алексеем Ромашевым состоится 3 июня в ДК завода «Урал».

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб Дмитрий Аристов из Ильинского городского округа. До заключения контракта с минобороны в ноябре 2023 года он работал в ГКУ социального обеспечения Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района. Он погиб при исполнении обязанностей военной службы 7 апреля.

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