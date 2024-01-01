В зоне СВО погиб бывший сотрудник центра помощи детям из Прикамья Дмитрия Аристова похоронили 31 мая Поделиться Твитнуть

Дмитрий Аристов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции погиб житель Ильинского городского округа Прикамья Дмитрий Аристов, 1976 г.р., об этом сообщили в окружной администрации.

Дмитрий родился в д. Садки Пермского края. Окончил девять классов средней школы. С 1994 по 1996 год проходил срочную военную службу. В 1998 году закончил СПТУ № 67. До заключения контракта с минобороны в ноябре 2023 года работал в ГКУ социального обеспечения Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района.

Попав в зону СВО стал стрелком стрелкового батальона. Погиб при исполнении обязанностей военной службы 7 апреля.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», -говорится в сообщении властей, размещённом на официальной странице муниципалитета в соцсети ВКонтакте.

Похоронили Дмитрия Аристова на родине 31 мая.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб Владимир Сидоров из Нытвы Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.