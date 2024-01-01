На СВО погиб Владимир Сидоров из Нытвы Пермского края Поделиться Твитнуть

Владимир Сидоров

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В зоне специальной военной операции погиб житель Прикамья Владимир Сидоров, об этом в соцсети ВКонтакте сообщили представители администрация Нытвенского городского округа и выразили соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«Нытвенская земля осиротела ещё одним героем, погибшим в ходе специальной военной операции. Пришло известие о гибели нытвенца Владимира Александровича Сидорова. 2 июня в Нытве проводим героя-земляка в последний путь», — сказано в информации.

Сержант Владимир Сидоров служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении, погиб под Авдеевкой при исполнении боевого задания 5 января 2024 года.

Церемония прощания начнётся с 10:00 в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а), гражданская панихида — в 11:00.

Ранее в администрации Бардымского муниципального округа Пермского края сообщили о гибели в зоне СВО Тимура Сабирова. У военнослужащего остались двое дочерей. Похороны рядового прошли 1 июня.





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