В Прикамье похоронили погибшего в спецоперации Тимура Сабирова Поделиться Твитнуть

Тимур Сабиров

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В администрации Бардымского муниципального округа Пермского края сообщили о гибели в зоне СВО Тимура Сабирова и выразили соболезнования его родным и близким.

«Сегодня, 1 июня, мы скорбим по гибели солдата, который отдал свою жизнь за защиту Родины: проводили в последний путь Сабирова Тимура Мурадовича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине», — сказано в информации властей, опубликованной на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Тимур родился 14 июня 1981 года в Казани. Его детство прошло в селе Бичурино Бардымского района Прикамья, здесь же он получил среднее образование, закончив Бичуринскую школу. Затем Тимур поступил в академию МВД в Уфе, работал участковым в Никольске. До подписания контракта с минобороны занимался предпринимательством, жил в Казани.

В октября 2023 года он был отправлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Рядовой Сабиров погиб 5 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе СВО.

У него остались две дочери.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 3 июня простятся с погибшим на СВО Евгением Ахматзиевым.

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