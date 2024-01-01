В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Ахматзиевым Ему было 34 года Поделиться Твитнуть

Евгений Амедзиев

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В зоне специальной военной операции погиб житель Прикамья Евгений Амедзиев, об этом сообщили в администрации Берёзовского округа Пермского края и выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

«В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО погиб наш земляк. Евгений Рафисович Ахматзиев родился 26 июля 1989 года, в городе Гремячинск Пермской области. 26 января 2024 года заключил контракт. 30 апреля 2024 года погиб при выполнении обязанностей военной службы на территории Донецкой Народной Республики, Ясиноватский район, село Очеретино», — говорится в информации властей.

Прощание с Евгением Амедзиевым состоится в понедельник, 3 июня. Церемония начнётся с 10 часов утра у здания ДК по адресу: с. Березовка, ул. Октябрьская, 30. Начало траурного митинга — в 11:00. Как уточняет ВЕТТА, похоронят военнослужащего на сельском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Прикамье похоронили погибших на СВО командира отделения дронов Дениса Носкова и оператора-топогеодезиста Алексея Можаева.

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