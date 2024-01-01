В Прикамье похоронили командира отделения дронов и оператора-топогеодезиста Денис Носков и Алексей Можаев погибли на СВО Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВК Сергея Белова

В Чусовом 30 мая похоронили командира отделения дронов Дениса Носкова, который погиб в спецоперации. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на главу Чусовского округа Сергея Белова.

Денис Носков родился 3 марта 1980 года в Чусовом. 1998-м окончил Профтехучилище № 9, получив специальность «слесарь-электрик КИПиА».

В 1998 году молодого человека призвали в армию. Он служил в Березниковском ОМОНе.

Когда началась спецоперация на территории Украины, Денис Носков заключил контракт с Минобороны РФ. Участвовал в СВО в должности командира отделения fpv-дронов взвода беспилотных летательных аппаратов танкового батальона.

Мужчина погиб 11 мая. Его наградили Орденом мужества посмертно.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В этот же день состоялись похороны другого участника СВО — Алексея Можаева, рассказал Сергей Белов.

Алексей родился 28 апреля 1981 года в Березниках. Окончил среднюю школу и работал на лесопильном комплексе.

Фото: страница ВК Сергея Белова

После начала СВО заключил контракт о прохождении военной службы. В спецоперации участвовал в должности оператора-топогеодезиста отделения артиллерийской разведки.

Мужчина погиб 14 марта этого года. Его также наградили Орденом мужества посмертно.

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