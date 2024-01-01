В Пермском крае простятся с тремя погибшими на СВО жителями Лысьвы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР в ходе ожесточённых боёв погибли трое лысьвенцев: Андрей Силин, Владимир Мужиков и Константин Лопатин, об этом ВКонтакте сообщили представители местной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

Как и когда погибли лысьвенцы, власти не уточнили.

Церемония прощания с бойцами состоится 16 мая (четверг) в Лысьвенском культурно-деловом центре (пр. Победы, 112). Начало в 11.00.

Ранее сообщалось, что 15 мая в Краснокамске пройдут похороны участника специальной военной операции Анатолия Старкова. Днём ранее в Краснокамске похоронили ефрейтора Олега Грачёва. Тогда же сообщалось о гибели на СВО добровольца из Чернушинского городского округа Прикамья Александра Баркова.

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