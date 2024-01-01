В Прикамье хоронят участника СВО Анатолия Старкова Обстоятельства его гибели не раскрываются Поделиться Твитнуть

Фото: Админстрация Краснокамского округа

В Краснокамске 15 мая похоронят участника СВО, рядового Анатолия Старкова. Об этом сообщает администрация Краснокамского округа на официальной странице ВКонтакте.

Церемония прощания с военнослужащим состоится сегодня по ул. Карла Либкнехта, 10 (ДК Гознака) в 11:00.

Как и когда погиб Анатолий Старков, власти не уточнили.

Администрация выразила соболезнования родным и близким.

Напомним, 14 мая в Краснокамске также похоронили ефрейтора Олега Грачёва, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Олег Грачёв был уроженцем Краснокамского района. Прощание с ним также прошло в ДК Гознака Краснокамска.

Ранее стало известно о гибели на СВО добровольца из Чернушинского городского округа Александра Баркова. Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, тоже не сообщалось.

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