Зарина Ситдикова
В Пермском крае похоронят погибшего во время спецоперации ефрейтора
Прощание с военнослужащим пройдёт в Краснокамске
В Пермском крае пройдут похороны ефрейтора Олег Грачева, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на странице Краснокамского городского округа ВКонтакте.
Как уточнили в администрации муниципального образования, Олег Грачев является уроженцем Краснокамского района. Прощание с бойцом состоится 14 мая в 11:00 в ДК Гознака на ул. Карла Либкнехта, 10.
Представители администрации округа выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Пермском крае прошли похороны многодетного отца из Красновишерского городского округа Александра Тимофеева. Он принимал участие в боевых действиях около двух месяцев и погиб в начале декабря 2023 года. За проявленный героизм его посмертно наградили Орденом мужества.
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