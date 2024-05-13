Зарина Ситдикова В Пермском крае похоронят погибшего во время спецоперации ефрейтора Прощание с военнослужащим пройдёт в Краснокамске Поделиться Твитнуть

В Пермском крае пройдут похороны ефрейтора Олег Грачева, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на странице Краснокамского городского округа ВКонтакте.

Как уточнили в администрации муниципального образования, Олег Грачев является уроженцем Краснокамского района. Прощание с бойцом состоится 14 мая в 11:00 в ДК Гознака на ул. Карла Либкнехта, 10.

Представители администрации округа выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Пермском крае прошли похороны многодетного отца из Красновишерского городского округа Александра Тимофеева. Он принимал участие в боевых действиях около двух месяцев и погиб в начале декабря 2023 года. За проявленный героизм его посмертно наградили Орденом мужества.

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