Зарина Ситдикова В Пермском крае простились с погибшим в СВО многодетным отцом Боец скончался в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 13 мая похоронили участника специальной военной операции Александра Тимофеева. Об этом сообщается на странице администрации Красновишерского городского округа ВКонтакте.

По данным властей муниципального образования, решение заключить контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ 36-летний житель Пермского края принял в октябре прошлого года. Спустя некоторое время он оказался на территории Донбасса. А уже в начале декабря 2023 года Александр Тимофеев трагически погиб в одном из боёв.

При исполнении воинского долга уроженец Прикамья показал себя ответственным и смелым бойцом. За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён Орденом мужества.

Как отметили в администрации Красновишерского городского округа, 1 мая этого года Александру Тимофееву исполнилось бы 37 лет. У него остались жена и четверо детей.

Как сообщал «Новый компаньон», сегодня в Пермском крае также простились с бойцом из Лысьвы, который погиб в зоне СВО в марте прошлого года.

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